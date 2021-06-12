وزير الري: إزالة 5107 تعديات على مساحة 917 ألف متر خلال الموجة الـ17 (صور)

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بأن المجهودات الكبيرة التي قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين، وتنفيذ 385 قرار إزالة خلال أسبوع واحد فقط في محافظات " القاهرة - الجيزة – القليوبية - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف – المنيا - أسيوط – دمياط- قنا - الأقصر "، ليصل بذلك إجمالي أعداد الإزالات التي تم تنفيذها في الموجة الـ ١٧ إلى إزالة 5107 تعديات على مساحة 917 ألف متر مربع تقريبًا 219 فدانا.





وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ الجولة الـ 17 للإزلالات بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك استمرارا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارًا من 20-3-2021





وأكد الوزير، أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه.





وأوضح "عبد العاطي" أن أجهزة الوزارة المعنية قامت بتحويل 43 قرار إزالة خلال الأسبوع الجاري ليصل إجمالي القرارات المحولة للنيابات العسكرية إلى 7667 قرار، وذلك لتحقيق الردع الفوري للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدي على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية فقد.



