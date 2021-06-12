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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر

السبت 12/يونيو/2021 - 09:56 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة اكسترا نيوز، منذ قليل، ببدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر.

 

وقد أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، عن أكثر من 22 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي سياق آخر، جددت الجزائر التزامها بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد.

 

وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الطارئة الافتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، من أجل مكافحة الفساد, إن الجزائر تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين.

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