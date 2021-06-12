

والجذير بالذكر فقد سبق و أصدرت وفاء أوجيت أغنيتين الأولى جزائرية تندرج ضمن خانة أغاني الراي بعنوان"ليك تشكراتي" الفنانة الجزائرية وفاء أوجيت تختم ألبومها بأغنية مغربية بعنوان "قصة الحب " من كتابة وألحان سيدحمد طهاري ، و الثانية من التراث التونسي “جيت نعوم” و كليهما من توزيع "سول آي" ، و بالتالي تكون الفنانة الجزائرية قد غنت للمغرب الكبير مثلما كان مرادها لتعبر عن حبها لشعبها وبلدها وكذلك للبلدين الشقيقين تونس والمغرب.



و للإشارة فقد تعرف الجمهور الجزائري على الفنانة وفاء أوجيت لأول مرة خلال مشاركتها في برنامج "ألحان وشباب" الجزائري في طبعته الأولى عام 2007 ، قبل أن يكتشفها الجمهور العربي في برنامج اكتشاف المواهب آراب آيدل عام 2011 ، لتنطلق في مشوارها الفني بشكل رسمي عام 2018 ، بأول سينغل وكليب بعنوان "الفرصة الأخيرة" من كلمات وألحان وهيبة بوديب و توزيع "مروان طبال" ، وبعدها توالت إصداراتها الفنية بأغنية "اي ليندو"،" كوفر يكذب عليا"، "Ne t’en vas pas"



و منذ الصغر اعتادت الفنانة وفاء أوجيت على تدريب أذنها الموسيقية على أغاني الشاب حسني، الشاب خالد، وردة الجزائرية، أم كلثوم، وغيرهم من المداس الموسيقية العريقة في مختلف الطبوع واللغات. وحاليا تدرس فن الفلامنكو من رقص وغناء الشيء الذي ألهمها لإحياء هذا الفن في أغاني أول البوم لها سيصدر قريبا.



و من المنتظر أن تصدر الفنانة وفاء أوجيت في الفترة المقبلة أول ألبوم سيحمل العديد من المفاجآت من بينها أغاني بلهجات مختلفة ، و الذي تعاملت من خلاله مع موسيقين ، كتاب و ملحنين في كل من إسبانيا، المغرب والجزائر ، من بينهم “اوستاكيو الفاريز” “سرخيو قياردو” “ فيصل كوريش” “طيب دريفول شوكاس” “سول آي” “رابح زيرادين”، وكذلك الاركسترا السينفونية لمدينة اشبيلة ، كما يحتوي الألبوم أغاني من كلماتها و ألحانها .

أصدرت الفنانة الجزائرية وفاء أوجيت عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وعبر كل منصات التحميل ، عمل فني مغربي بعنوان " قصة الحب " و هو ثالث وآخر أغاني إصدارات الميني ألبوم عطور المغرب " Parfums du Maghreb " ، و للإشارة فالعمل من كلمات محمد المغربي، ألحان وتوزيع "سول آي".