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سعر الذهب اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

السبت 12/يونيو/2021 - 08:38 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى مصر بمستهل التعاملات اليوم السبت، في أسواق الصاغة بعد أن حقق المعدن الأصفر سلسلة من الارتفاعات.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 813 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 696.75 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل  929.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب  6504 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 10 يونيو بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي.

كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6% إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4% إلى 1145.23 دولار.

وتقدمت الفضة 0.5% إلى 27.88 دولار للأونصة.

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