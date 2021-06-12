Advertisements

أسعار اللحوم اليوم السبت 12-6-2021 في الأسواق

السبت 12/يونيو/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار اللحوم خلال شهر يونيو الجاري، حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدي" عند 130 جنيه،وكيلو "البتلو" عند 140 جنيه،و"اللحم الجملي" عند 110 جنيهات للكيلو،و"اللحم البرازيلي المجمد" عند 70 جنيه للكيلو،و"الكبدة البرازيلي" عند 45 جنيها للكيلو .، مع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

بعد تكريمه من المركز الكاثوليكي.. عبد العزيز مخيون يُهدي تكريمه لهذين النجمين تعرف عليهما

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 15 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

07:01 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

04:59 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا