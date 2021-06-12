35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 22 إصابة قبل يوم.

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه، إن 8 حالات من الإصابات الجديدة محلية، مقابل تسع إصابات قبل يوم.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض 27، مقابل 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ولفتت اللجنة الصينية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ حاليًا 91394 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.