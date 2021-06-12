ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة



تعرضت الفنانة سمية الخشاب للسخرية من قبل إحدى المتابعين لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



بعدما نشرت سمية الخشاب صوراً جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود به رسومات ملونه، وعلقت على الصور قائلة :"أن تكون واثقا فهذا أجمل ما يمكن ان تمتلكه، كوني واثقة من نفسك".



وعلقت المتابعة عليها :"هي لابسة مفرش الكورشيه ليه؟"، لترد الفنانة قائلة:"موضة أوي مفارش الكوروشيه وألوانها تجنن، هاتي لك مفرش إعمليه فستان عشان تبقي على الموضة ياروحي".



ومن ناحيه أخرى طرحت سمية مؤخراً أغنية أوعدك، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وهي من كلمات أحمد اوسا، توزيع إسلام ساسو.