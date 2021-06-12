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قرار عاجل من "الضرائب" بشأن إستخدام تطبيق المحمول في منظومة الفاتورة الإلكترونية

السبت 12/يونيو/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال  " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك توجيهات من  الدكتور "محمد معيط وزير المالية "  بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة ، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين ، وكذلك توجيهاته بضروره  تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبى ، مشيرًا إلى صدور قرار  رقم (233) لسنة ٢٠٢١ بشأن معايير إستخدام البوابة الإلكترونية ( portal  )  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير .

وأوضح " عبد القادر " أنه وفقًا لهذا القرار فإنه يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة  فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System   ) ، ولكن عليها الإلتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية . 

وأشار " عبد القادر " أنه كذلك  يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد  أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System   ) ، وذلك بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار ، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا .

وأكد  " عبد القادر "  أنه يمكن لهذه الشركات  أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى 
[email protected] وذلك  للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥  والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

جدير بالذكر أنه صدر قرار عن بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021

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