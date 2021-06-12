قرار عاجل من "الضرائب" بشأن إستخدام تطبيق المحمول في منظومة الفاتورة الإلكترونية





قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك توجيهات من الدكتور "محمد معيط وزير المالية " بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة ، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين ، وكذلك توجيهاته بضروره تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبى ، مشيرًا إلى صدور قرار رقم (233) لسنة ٢٠٢١ بشأن معايير إستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير .





وأوضح " عبد القادر " أنه وفقًا لهذا القرار فإنه يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، ولكن عليها الإلتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .





وأشار " عبد القادر " أنه كذلك يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، وذلك بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار ، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا .





وأكد " عبد القادر " أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى

[email protected] وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .





جدير بالذكر أنه صدر قرار عن بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021