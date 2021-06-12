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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

السبت 12/يونيو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات الجاري العمل بها، وذلك لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيجرى الانتهاء من أعمال التسليم الإنشائية نهاية الشهر الجاري، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ميت نما، حيث يبلغ عرض الكوبري 10 أمتار بتكلفة 13.5 مليون جنيه، كما وجه المحافظ بوضع صناديق القمامة.

كما تابع الهجان، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محور الخصوص والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري، حيث يبدأ من نهاية كوبري المطرية مرورا بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائري بعرض ٥٠ متر والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه بإزالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة في تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك، ويجري التنسيق مع شركات المرافق لتدعيم ورفع كفاءة شبكات المرافق قبل البدء في أعمال الرصف.

وشارك في الجولة كل من سمير حماد نائب المحافط، وطلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، وسامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وبكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

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