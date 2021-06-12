مجموعة السبع تستعد لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروع بنية تحتية

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة الدول السبع الغنية ستعلن، اليوم السبت، عن خطة بنية تحتية عالمية جديدة كرد فعل على مبادرة الحزام والطريق الصينية.





وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة ستدفع أيضا زعماء مجموعة السبع الآخرين "لاتخاذ إجراءات ملموسة بشأن العمل الجبري" في الصين، وتضمين انتقادات لبكين في بيانهم الختامي. وقال المسؤول "الأمر لا يتعلق فقط بمواجهة الصين.. لكن حتى الآن لم نقدم بديلًا إيجابيًا يعكس قيمنا ومعاييرنا وطريقتنا في أداء الأعمال."





مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) هي خطة بنية تحتية تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات أطلقها الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 وتتضمن مبادرات تنموية واستثمارية تمتد من آسيا إلى أوروبا وما وراءها. وقد وقعت أكثر من 100 دولة اتفاقيات مع الصين للتعاون في مشاريع الحزام والطريق مثل السكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة والبنية التحتية الأخرى.





وفقًا لقاعدة بيانات Refinitiv، اعتبارًا من منتصف العام الماضي، تم ربط أكثر من 2600 مشروع بتكلفة 3.7 تريليون دولار بالمبادرة، على الرغم من أن وزارة الخارجية الصينية قالت في يونيو الماضي أن حوالي 20 ٪ من المشاريع تأثرت بشكل خطير بفيروس COVID. -19.





في مارس، قال بايدن إنه اقترح على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يستضيف قمة زعماء مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في جنوب غرب إنجلترا، أن الدول الديمقراطية تقوم بتطوير مخططها المنافس. وقال المسؤول الأمريكي إن الغرب فشل حتى الآن في تقديم بديل إيجابي لـ "الافتقار إلى الشفافية، وضعف المعايير البيئية والعمل، والنهج القسري" للحكومة الصينية، الأمر الذي جعل العديد من الدول في وضع أسوأ.





واضاف المسؤول: "لذلك سنعلن غدًا عن" إعادة البناء بشكل أفضل للعالم "، وهي مبادرة عالمية جديدة طموحة للبنية التحتية مع شركائنا في مجموعة السبع والتي لن تكون مجرد بديل عن الحزام والطريق ".





في المحادثات، سيضغط بايدن أيضًا على القادة الآخرين لتوضيح أنهم يعتقدون أن ممارسات العمل القسري كانت إهانة لكرامة الإنسان و"مثالًا فظيعًا على المنافسة الاقتصادية غير العادلة للصين" لإظهار أنهم جادون في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال المسؤول عن البيان الختامي الذي سيصدر في نهاية القمة يوم الأحد "نحن نضغط من أجل أن نكون محددين في مناطق مثل شينجيانغ حيث يتم العمل القسري وحيث يتعين علينا التعبير عن قيمنا بصفتنا مجموعة السبع".





لم تكن هناك تفاصيل محددة حول كيفية تمويل مخطط البنية التحتية العالمية. وقال المسؤول إن الخطة ستشمل جمع مئات المليارات من الأموال العامة والخاصة للمساعدة في سد فجوة في البنية التحتية تبلغ 40 تريليون دولار في البلدان المحتاجة بحلول عام 2035.



