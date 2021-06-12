Advertisements

دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة وتُعلق:"لسه بمثل إني عايشة"

السبت 12/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن اشتياقها الشديد لرحيل والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"النهاردة ١٤ شهر ولسه بمثل إني عايشة".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادى أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

أخبار تهمك

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من نصف ساعة

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

07:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا