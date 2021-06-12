"المصل واللقاح" توجه تحذيرا إلى الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن الحصول على لقاح كورونا ضرورة ملحة وليس رفاهية، حيث أن الوضع عالميا يشير إلى إما أن نحصل على اللقاح، أو ننتظر الإصابة.





وأشار "محمدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الحصول على اللقاح يحفز الجهاز المناعي في تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى الفعلية إن حدثت، مؤكدا أن اللقاح يحمي المتلقي من الدخول في مضاعفات الإصابة.





وأوضح أنه ليس شرطا أن كل من يحصل على اللقاح يشعر بأعراض جانبية، وفي حالة حدوث أعراض جانبية تكون خلال أول 3 أيام بعد التطعيم، وتستمر من 24 إلى 48 ساعة.



