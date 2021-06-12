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"المصل واللقاح" توجه تحذيرا إلى الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن الحصول على لقاح كورونا ضرورة ملحة وليس رفاهية، حيث أن الوضع عالميا يشير إلى إما أن نحصل على اللقاح، أو ننتظر الإصابة.

وأشار "محمدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الحصول على اللقاح يحفز الجهاز المناعي في تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى الفعلية إن حدثت، مؤكدا أن اللقاح يحمي المتلقي من الدخول في مضاعفات الإصابة.

وأوضح أنه ليس شرطا أن كل من يحصل على اللقاح يشعر بأعراض جانبية، وفي حالة حدوث أعراض جانبية تكون خلال أول 3 أيام بعد التطعيم، وتستمر من 24 إلى 48 ساعة.

وحذر من التحرر من الإجراءات الاحترازية بعد الحصول على جرعتي اللقاح، منوها بأن الدراسات لم تثبت بعد هل اللقاح يمنع العدوى أم يمنع المرض، ولهذا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن نسبة الحاصلين على اللقاح لا ترقى إلى التحرر من الإجراءات الاحترازية ولو جزئيا.

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