ننشر صورة الطفل المتهم بالاعتداء على زميله بمفتاح في رأسه

حصلت بوابة الفجر على صورة الطفل المتهم بالاعتداء على زميله بالاعتداء عليه بمفتاح فى رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى الراس

مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لطفل عمره نحو 10 سنوات، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله، وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه أنهم حرروا محضرا ضد المتهم.