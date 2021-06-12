Advertisements

ننشر صورة الطفل المتهم بالاعتداء على زميله بمفتاح في رأسه

السبت 12/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
حصلت بوابة الفجر على صورة الطفل المتهم بالاعتداء على زميله بالاعتداء عليه بمفتاح فى رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى الراس
مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لطفل عمره نحو 10 سنوات، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله، وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه أنهم حرروا محضرا ضد المتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من نصف ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"التضامن": إحالة المشرف المتهم بتقييد قدم طفل بدار أيتام للنيابة

بعد لقائه بوزير العدل.. والد طفل مدينتي: "فخور أني مصري وابني نفسيته اتحسنت"

"عذبته وطردته في الشارع".. حكاية مصطفى "طفل الرحاب".. و"الفيسبوك" يكشف السر

هكذا أثر مسلسل "الاختيار" على الأطفال (صور)

الفجر تكشف كواليس جديدة في واقعة الفرخة"ليسكى" (فيديو)

أول تعليق لفتاة الاغتصاب بالدقهلية بعد براءة المتهم من "الخطف"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

07:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا