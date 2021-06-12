مسئولو "جهاز ٦ أكتوبر "يتفقدون مشروع تقاطع 8 "كوبري/ نفق"





تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أي عقبات.





وأكد المهندس عادل النجار، أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمرتادين لمدن أكتوبر، موضحاً أن طول النفق يبلغ حوالي 800 متر، ويضم 4 حارات مرورية، بعرض ١٦متراً، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، بنسبة إنجاز 65%، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ في ٢٠٢١/٩/٣٠ بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.





وأضاف المهندس عادل النجار، أن طول الكوبري يصل إلى 800 م تقريبا، ويضم 4 حارات مرورية بعرض ١٦متراً، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ٢٠٢١/٦/٣٠، بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه.





وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.







