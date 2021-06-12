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صرف 6 مليارات جنيه خلال جائحة كورونا.. كيف اهتم الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة؟

السبت 12/يونيو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، حيث تم صرف دعم نقدي لهم يقرب من 6 مليارات جنيه طوال الجائحة.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة.

صرف دعم مالي 6 مليارات جنيه
لعل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمالة غير المنتظمة، تجلى في توجيهاته بصرف دعم نقدى لهم يقرب من 6 مليارات جنيه طوال جائحة كورونا، والتي بدأ صرفها في مايو 2020، واستمرت حتى صرف الدفعة السادسة والأخيرة من خلال 14 ألف ماكينة "ATM" صراف آلي.

مبادرة أهالينا
وأطلقت الدولة، مبادرة "أهالينا" من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"؛ لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية.

تمويل المشروعات
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

100 مليار جنيه لمواجهة كورونا
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

صندوق تحيا مصر
وخصصت الحكومة، صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات، لصالح الأسر المتضررة في فيروس كورونا.

شهادات أمان
وضمن تسهيلات الدولة للعمالة غير المنتظمة، وجه الرئيس بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت وزارة القوى العاملة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.

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