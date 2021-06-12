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وزير الطيران: الربط بين المطارات الأفريقية سيسهل حركة الأفراد والبضائع

السبت 12/يونيو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
احمد الشيخ
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اكد محمد منار عنبة، وزير الطيران، إن هناك شراكات موقعة مع عدة دول إفريقية مثل جيبوتي، وغانا، وجنوب السودان، من أجل تسهيل عملية الحركة ونقل البضائع والركاب بين دول القارة.

وأكد، خلال جلسات اليوم الثاني  للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن الفضاء المفتوح لن يكون الحل الأمثل حاليا لتطوير قطاع الطيران في إفريقيا، لأن ذلك سيدعم هيمنة الكيانات العملاقة على السوق وتدهور الكيانات الصغيرة، إلا إذا كانت هناك خططا محكمة تجمع كافة الدول لتنظيم هذا الوضع

وتابع عنبة، وزير الطيران، إنه إذا تم  عمل  ربط خاص بين المطارات في كل دول القارة ستكون عملية انتقال الأفراد أفضل للجميع، ما سيوفر المزيد من الوقت.

وطالب الوزير دول القارة بتفعيل الوسائل الإلكترونية لتسهيل عملية اللوجستيات ونقل البضائع والتفريغ والشحن، من أجل خدمة تسريع عملية التفريغ الجمركي.

واشار إلى أهمية تطوير العنصر البشري عبر إعطاء الفرص للشباب الواعد وتوفير فرص التدريب وتعزيز الوظائف في كل القطاعات، موضحا أن عمل الشباب يوفر الكثير من الموارد والوقت على الموانئ واللوجستيات.

وعن تطوير الطائرات لتحسين نقل البضائع، أوضح أنه تم الاتفاق مع شركات تصنيع الطيران العالمية لتخصيص تكنولوجيا خاصة لحفظ البضائع واستغلال طائرات الركاب لنقل البضائع.

وذكر الوزير أنه لا بد من طرح تسهيلات جمركية وبروتوكولات مفعلة بين الدول كافة لخدمة النقل بالطيران.

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