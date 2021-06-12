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أسعار الخضراوت اليوم السبت 12-6-2021 في الدقهلية

السبت 12/يونيو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار الخضراوات في الدقهلية اليوم السبت، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، كما انخفضت أسعار "البصل الأبيض الذهبي" بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات،وشهدت أسعار كيلو "الباذنجان الأسود الرومي انخفاضا بنحو 20 % مسجلا 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020، كما انخفض سعر كيلو "الفلفل الأخضر" بنحو 23%ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها.

وأوضح التقرير أن أسعار "البطاطس" ارتفعت بنحو 43% ليبلغ سعر الكيلو 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، كما زاد سعر"الخيار" بنسبة 30% ليسجل خلال الشهر الماضي 6.5 جنيه للكيلو مقابل 5 جنيهات، وشهدت أسعار"الليمون" ارتفاعا بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيها مقابل 20 جنيه،كما زاد سعر كيلو"الجزر" بنسبة 33% ليسجل 4 جنيهات مقابل 3 جنيهات في مايو 2020.

فيما استقر سعر كيلو"الثوم البلدي الأبيض" عند 15 جنيها،،و"الكوسة الحشو" عند 6.5 جنيه، والتفاح الأصفر" متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيه، وتنشر أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضار

سعر الطماطم من 3:7 جنيهات للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

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