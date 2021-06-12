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قتلى وجرحى جراء تسرب كيميائي في الصين

السبت 12/يونيو/2021 - 11:17 ص
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات
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قتل 8 أشخاص، وأصيب 3 آخرون جراء تسرب كيميائي وقع اليوم السبت في ولاية قويتشو في جنوب غرب الصين.

 

ووفقًا للتلفزيون المركزي الصيني، أنه في الساعة 0:12 صباح اليوم السبت وصل إلى الدائرة المحلية للأمن الاجتماعي بلاغ بأن أشخاصا أغمي عليهم أثناء أعمال تفريغ فورمات الميثيل في منطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة قوييانغ.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن التسرب الكيميائي وقع أثناء تفريغ فورمات الميثيل من مركبة تحمل لوحة ترخيص هوباي، في أراضي مصنع " Sanqiang Xingxing Chemical".

 

وقالت السلطات الصينية، إنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وقد أجرى الخبراء صباح اليوم السبت تفتيش الحالة البيئية في مكان الحادث. وأظهرت نتائجه أن نوعية الجو فيها على المستوى الطبيعي.

 

وحتى الآن، لا تزال أسباب الحادث غامضة.

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قتلى وجرحى تسرب كيميائي الصين

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