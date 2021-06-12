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أسعار الدواجن اليوم السبت 13-6-2021 في الدقهلية

السبت 12/يونيو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت، في محافظة الدقهلية استقرارا فى الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو.

وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.


وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينمااستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أوضح تقرير اتحاد الغرف التجارية أن سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" استقر علي مستوي شهري عند سعر 31 جنيها بينما ارتفع علي معدل سنوي زاد بنحو 7% مقابل 29 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي، وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8 % ليسجل 41 جنيها مقابل 37 جنيها، فيما استقرت أسعار كيلو صدور "دجاج مخلية" عند مستوى 70 جنيها،واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيها،فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيها مقابل 28 جنيها.

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