بعد خضوعه لعملية جراحية..تطورات الحالة الصحيه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة



كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة تطورات الحاله الصحية لوالده بعد خضوعه لعملية تركيب مسامير في مفصل الحوض.



وقال نجل عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات صحفية له

أن والده بخير وأنه بدأ مرحله العلاج الطبيعي.



وفي سياق آخر، شارك الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، مايان السيد، هاجر الشرنوبي، هشام سليم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب .