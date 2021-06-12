حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركزى شرطة (الشواشنة، يوسف الصديق) بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:



ضبط (4) قطع سلاح نارى، بحوزة (4) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

ضبط (2) قضية مخدرات.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر البانجو).. بحوزة (2)متهم "لأحدهما معلومات جنائية".

ضبط (1) قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم "له معلومات جنائية".

ضبط(2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا.

تنفيذ (88) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



