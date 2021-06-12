منتخب الجزائر يحقق رقم قياسي بعد الفوز على تونس





حقق منتخب الجزائر رقم قياسي بعد فوزه يوم أمس على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي في رادس.





ونجح محاربي الصحراء في الوصول إلى المباراة رقم 27 على التوالي من دون تلقي أي هزيمة ليصبح بذلك أكثر منتخب عربي وأفريقي ينجح في تحقيق ذلك الرقم.





وتمكن أبناء جمال بلماضي من كسر الرقم القياسي السابق المسجل بإسم منتخب كوت ديفوار في 26 مباراة خلال الفترة بين 2011 إلى 2013.





في الوقت الذي بدأ فيه الرقم القياسي للمنتخب الجزائري منذ أكتوبر من العام 2018 بعد أن حققوا الفوز في 20 مواجهة والتعادل في 7.