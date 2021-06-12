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عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

السبت 12/يونيو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي مستقبل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز خلال الفترة القادمة.

وذكر موقع " ليفربول إيكو " أن إدارة الريدز حريصة بشدة على تمديد التعاقد مع صلاح على الرغم من عدم البدء حتى الآن في مفاوضات مع النجم المصري.

وأوضح الموقع أن الريدز سيفتح خط المفاوضات مع صلاح خلال الموسم القادم من أجل تمديد التعاقد بين الطرفين خاصةً في ظل وجود قناعة تامة لدى الإدارة أن اللاعب سيبقى ولن يرحل.

وأنهى الموقع تقريره أن صلاح يريد البقاء من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة فيما يخص بطولة الدوري الانجليزي بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول صلاح الدوري الانجليزي الممتاز

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