"حاميها حراميها".. الأموال العامة تضبط مدير مشروع المواقف لإضراره بالمال العام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة من مدير إدارة المواقف بديوان عام محافظة سوهاج، بقيام مدير مشروع المواقف بإحدى الوحدات المحلية بالمحافظة "له معلومات جنائية"، باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.





وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة اشتراكات سيارات الأجرة "الكارتات الشهرية" بأحد مواقف السيارات بمحافظة سوهاج، وقام بتحصيل مبالغ مالية وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية واختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه، حق مما أضر بالمال العام.



