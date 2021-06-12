Advertisements

"حاميها حراميها".. الأموال العامة تضبط مدير مشروع المواقف لإضراره بالمال العام

السبت 12/يونيو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة لعامة لمباحث الأموال العامة من مدير إدارة المواقف بديوان عام محافظة سوهاج، بقيام مدير مشروع المواقف بإحدى الوحدات المحلية بالمحافظة "له معلومات جنائية"، باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة اشتراكات سيارات الأجرة "الكارتات الشهرية" بأحد مواقف السيارات بمحافظة سوهاج، وقام بتحصيل مبالغ مالية وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية واختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه، حق مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحوادث الاموال العامة

أخبار تهمك

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ ساعة و نصف

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

النيابة تامر بضبط وإحضار مطرب ذا فويس كيدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خضوعه لعملية جراحية..تطورات الحالة الصحيه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

07:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا