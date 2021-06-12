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النيابة تامر بضبط وإحضار مطرب ذا فويس كيدز

السبت 12/يونيو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بضبط وإحضار مطرب فريق ذا فويس كيدز معاذ عيسى الذي تعدى على جاره حسن شريف ورشق مفتاح سيارة في رأسه وكاد أن يفقد حياته وتسببت له في جرح قطعى وكسر فى الجمجمة، ودخوله جراحة عمليات عاجلة بعد غيابه عن الوعي استمرت 12 ساعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لطفل عمره نحو 10 سنوات، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله، وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه أنهم حرروا محضرا ضد المتهم.

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