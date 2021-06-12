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"النواب": يناقش خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة غدا

السبت 12/يونيو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، غدا الأحد عمال جلساته العامة، لتحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

كما تشهد جلسة الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/  2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الاثنين.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

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