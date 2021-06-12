"ماكرون" يعرض على "جونسون" إعادة العلاقات مع بريطانيا في هذه الحالة

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إعادة العلاقات مع بريطانيا ما دام رئيس الوزراء بوريس جونسون متمسكًا باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وقعه مع الاتحاد الأوروبي.





منذ أن أكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، توترت العلاقات مع الكتلة وخاصة فرنسا، وأصبح ماكرون أكثر منتقدي رفض لندن احترام شروط جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقال مصدر في اجتماع بمجموعة الدول السبع الغنية في جنوب غرب إنجلترا، إن ماكرون أبلغ جونسون بأن البلدين لديهما مصالح مشتركة، لكن لا يمكن أن تتحسن العلاقات إلا إذا التزم جونسون بكلمته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته انه " أبلغ الرئيس بوريس جونسون أن هناك حاجة لإعادة ضبط العلاقات الفرنسية البريطانية."





وتابع المصدر "يمكن أن يحدث هذا بشرط أن يحافظ على كلمته مع الأوروبيين"، مضيفا أن ماكرون تحدث باللغة الإنجليزية لجونسون. وقال قصر الاليزيه إن فرنسا وبريطانيا تشتركان في رؤية مشتركة ومصالح مشتركة حول العديد من القضايا العالمية و"نهج مشترك لسياسة عبر الأطلسي".





وسيلتقي جونسون بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق يوم السبت، حيث يمكنها أيضًا إثارة الخلاف حول جزء من اتفاق الانفصال بالاتحاد الأوروبي يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية.





يريد الزعيم البريطاني، الذي يستضيف اجتماع مجموعة السبع، أن تركز القمة على القضايا العالمية، لكنه تمسك بموقفه بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر مرونة في مقاربته لتيسير التجارة مع المقاطعة من بريطانيا..



