Advertisements

مقتل 17 إرهابيا من حركة الشباب جنوب الصومال

السبت 12/يونيو/2021 - 11:35 ص
الصومال
الصومال
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل17 من عناصر حركة الشباب الإرهابية، إثر عملية لـ الجيش الوطني فى منطقة حيران.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الصومالي العقيد على حاشى، إن الجيش قتل أكثر من 70 عنصرا حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة الإرهابى فى منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلى الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية.

 

وقد تمكن الجيش الوطني الصومالي، من تحرير عدة قرى كانت فى قبضة الحركة الإرهابية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 17 ارهابي حركة الشباب الصومال

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خضوعه لعملية جراحية..تطورات الحالة الصحيه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ 33 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تامر بضبط وإحضار مطرب ذا فويس كيدز

منذ أقل من نصف ساعة

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ ساعة و نصف

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مقتل 62 عنصرا من "الشباب الصومالية" في ضربات جوية أمريكية

قتيل ومصابون في تفجير إرهابي جديد بالصومال

الصومال: مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب

الأمن الصومالي يقتل 4 إرهابيين من حركة "الشباب"

الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديًا في حركة "الشباب" الإرهابية

الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادي من حركة الشباب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

11:24 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا