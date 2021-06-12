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محافظ أسوان: معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى نصر النوبة (صور)

السبت 12/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " جهودها الميدانية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية داخل القرى المستهدفة بكافة أنحاء المحافظة.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم البدء فى معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة والتي تم إدراجها ضمن المبادرة بإجمالي 9 وحدات محلية قروية رئيسية و46 قرية أم وتابع وتستهدف خدمة نحو 143 ألف و500 نسمة بإشراف من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعد الوقوف على الاحتياجات الجماهيرية من خلال جلسات الاستماع داخل هذه القرى والتي تأتى ضمن 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأوضح أنه تم إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى ( عنيبه - أرمنا - مصمص - إبريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب - السيالة- المحرقة- وادى العرب- دابود - دهميت - الأمبركاب - الدكة - البراعم - والأمل ) في حضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، واستشاري الهيئة بالقاهرة، وبإرشاد المجالس القروية، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة،

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن شركة المقاولون العرب قامت بوضع التصميمات الهندسية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأرمنا بطاقة استيعابية من 10 إلى 15 ألف م3 يوم، وكذا قري خريت أول وثاني وعنيبة وإبريم ومصمص، فيما قام مصنع الطائرات بوضع التصميمات الهندسية لمشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية البراعم والذى يضم محطة معالجة بطاقة 300 م3 يوم، وشبكات.

بينما قامت شركة كير بوضع التصميمات الهندسية لـ 11 قرية بنصر النوبة.


والجدير بالذكر بأن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات بقرى سنقارى ووادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة من إجمالي 11 قرية على مستوى المحافظة باستثماراتها وصلت لنحو 82 مليون جنيه.
محافظ أسوان: معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى نصر النوبة (صور)
محافظ أسوان: معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى نصر النوبة (صور)
محافظ أسوان: معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى نصر النوبة (صور)
محافظ أسوان: معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى نصر النوبة (صور)

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