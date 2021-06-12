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بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط عصابة الكيف في الشرقية

السبت 12/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام عدد من العناصر الإجرامية بإدارة بؤرة إجرامية بإحدى قرى مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته (250جرام لمخدر الهيروين – 100 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض)، وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته (250جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته (6طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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