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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالبلينا

السبت 12/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أجرى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقريتي برخيل، وبرديس بمركز البلينا، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بحضور لطفي محمد رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور سلام على شورى متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، وشريف أبو سحلي منسق وحدة "حياة كريمة" بالديوان العام.

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ شبكات الانحدار بمشروع الصرف الصحي بقرية برخيل، ثم تفقد مدرسة برخيل الإعدادية المشتركة، والتي تم تأسيسها عام 1979، ثم تم إزالتها عام 2017، ليتم ادراجها ضمن مشروعات "حياة كريمة"، حيث بدأ العمل بها في شهر إبريل عام ٢٠٢٠، وتم الانتهاء منها وتسليمها في شهر فبراير عام ٢٠٢١، وتتكون من ٥ طوابق، وتضم ٢٤ فصل دراسي، على مساحة ٣١٥٠ متر مربع، وتتسع ل 900 طالب، حيث كانت تعمل المدرسة قبل أعمال الاحلال والتجديد فترتين صباحية ومسائية، وعقب أعمال التوسع أصبحت تعمل حاليا فترة واحدة فقط.

وشملت جولة نائب المحافظ بمركز البلينا تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية برديس، أحد أهم مشروعات المبادرة الخدمية التي يستفيد منها المواطن حيث يضم المجمع مركز تكنولوجي متطور، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، وسجل مدني، ومكتب تموين، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد.

واطمأن" القاضي" على سير العمل بتلك المشروعات، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات، لافتا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في كافة القطاعات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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