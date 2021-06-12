برشلونة يعلن موعد إعلان التعاقد مع ممفيس ديباي

بات برشلونة الإسباني على مقربة من التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون، الهولندي ممفيس ديباي، من أجل أن يكون تدعيم جديد لصفوف "البلوغرانا" بالموسم الجديد.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة متفائل بشدة من حسم صفقة ديباي، ويسعى لإعلان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، الإثنين المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ديباي اختار التوقيع لصفوف برشلونة، وذلك بعدما تم التأكيد على استمرارية مواطنه رونالد كومان خلال الموسم الجديد.

ويضع برشلونة حالياً اللمسات الأخيرة مع وكيل أعمال اللاعب الهولندي، وذلك من أجل يكون الصفقة الرابعة لصفوف النادي الكاتالوني هذا الصيف.

ويتخذ برشلونة العديد من الاحتياطات، وذلك خوفاً من تكرار سيناريو فاينالدوم، والذي كان قريب من الفريق، لكن باريس سان جيرمان تقدم براتب أكبر، مما جعل اللاعب يغير موقفه.

ويوجد اهتمام من جانب يوفنتوس الإيطالي، بالحصول على خدمات ديباي هذا الصيف، لكن برشلونة واثق من حسم صفقة ديباي لصالحه.

ويتواجد اللاعب الهولندي حالياً رفقة منتخب بلاده، وذلك من أجل المشاركة في "يورو2020" هذا الشهر.