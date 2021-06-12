حقيقة حصول الزمالك على توقيع محمد إبراهيم





أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب فريق نادي الزماكل للحصول على خدمات محمد إبراهيم.





وفي مداخلة هاتفية قال البطاوي أنه لا توجد أي عروض قد وصلت من القلعة البيضاء للحصول على خدمات محمد إبراهيم وكل ما يتردد بشأن عودته للقلعة البيضاء أمر عار من الصحة.





وأضاف:" كل ما يتردد عن إنتقال محمد إبراهيم للزمالك إجتهادات صحفية فقط واللاعب ملتزم بتعاقده مع فريق نادي سيراميكا وتركيزه منصب بالكامل على مشوار الفريق في بطولة الدوري".





يُذكر أن سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فريق نادي المصري البورسعيدي يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات بطولة الدوري.