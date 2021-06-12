لهذا السبب.. لقاء سويدان تتصدر تريند "جوجل"





تصدرت الفنانة لقاء سويدان مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلانها عن مرورها بأزمة صحية وعن تحسن حالتها ببطء، دون الكشف عن تفاصيل مرضها.



وقالت لقاء سويدان في تصريحات صحفية لها :" أنها لا تحب الحديث عن أي تفاصيل تخص مرضها الفترة الحالية، وكل ما تريده هو الدعاء والشعور بمحبة الجمهور" .



ونفت لقاء سويدان مرضها بفيروس كورونا، مُضيفة :"لست مريضة بفيروس كورونا كما اعتقد البعض، ولو بالفعل كنت أصبت بالفيروس كنت أعلنت فورا، لكن الموضوع بعيد عن كورونا، وكل ما أطلبه في الوقت الحالي هو الدعاء".



وفي سياق آخر، شاركت لقاء سويدان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس"، وهو بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، صفاء الطوخي، وفاء صادق، أحمد وفيق، ألفت عمر، أحمد صيام، محمود حجازي، محمد عز وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.