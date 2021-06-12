موعد مبارا هولندا وأوكرانيا في كأس أمم أوروبا ( يورو 2020)

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مواجهة قوية بين منتخب هولندا ونظيره منتخب أوكرانيا، فى افتتاح البلدين لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.









ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات أوكرانيا والنمسا وشمال مقدونيا.





ولم يلتقي منتخبي هولندا وأوكرانيا من قبل فى أي مباراة رسمية، حيث ألتقيا من قبل فى وديتين عامي 2008، 2010، فاز المنتخب الهولندي فى المباراة الاولي بنتيجة 3-صفر، وفى المباراة الثانية تعادلا بنتيجة 1-1.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة هولندا وأوكرانيا فى يورو 2020 على الناقل الحصري فى الشرق الأوسط قناة بي إن سبورت ماكس