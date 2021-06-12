Advertisements

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الترجي

السبت 12/يونيو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وجود بشرى سارة للقلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي المقرر لها يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

وعبر برنامج الإذاعي قال شوبير أن محمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي بات جاهزًا لمواجهة العملاق التونسي بعد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الافريقي.

وأضاف أن قفشة إستجاب بشكل كبير للعلاج ما جعل الجهاز الطبي يتوقع مشاركته في المباراة التي سيكون جاهزًا لها مع كتيبة بيتسو موسيماني.

وكان موسيماني والجهاز المعاون له قد عادا إلى القاهرة يوم الهميس الماضي بعد أجازة قصيرة قبل التوه إلى تونس يوم الثلاثاء القادم على متن طائرة خاصة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ أقل من ساعتين

بعد خضوعه لعملية جراحية..تطورات الحالة الصحيه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ 33 دقيقة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

النيابة تامر بضبط وإحضار مطرب ذا فويس كيدز

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

11:24 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا