شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الترجي





أعلن أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وجود بشرى سارة للقلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي المقرر لها يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





وعبر برنامج الإذاعي قال شوبير أن محمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي بات جاهزًا لمواجهة العملاق التونسي بعد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الافريقي.





وأضاف أن قفشة إستجاب بشكل كبير للعلاج ما جعل الجهاز الطبي يتوقع مشاركته في المباراة التي سيكون جاهزًا لها مع كتيبة بيتسو موسيماني.





وكان موسيماني والجهاز المعاون له قد عادا إلى القاهرة يوم الهميس الماضي بعد أجازة قصيرة قبل التوه إلى تونس يوم الثلاثاء القادم على متن طائرة خاصة.