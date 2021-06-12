Advertisements

إيطاليا توقف استخدام لقاح أسترازينكا لمن هم دون 60 عاما

السبت 12/يونيو/2021 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أوقفت السلطات في إيطاليا، اليوم السبت، استخدام لقاح أسترازينكا لمن هم دون 60 عاما بعد وفاة شابة، حسبما أفادت قناة سي إن بي سي.


وقالت شركة أسترازينكا، إن لقاحها فعال بنسبة 76% وفقا لتجارب سريرية بالولايات المتحدة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

النيابة تامر بضبط وإحضار مطرب ذا فويس كيدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد خضوعه لعملية جراحية..تطورات الحالة الصحيه للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

11:24 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا