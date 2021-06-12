إيطاليا توقف استخدام لقاح أسترازينكا لمن هم دون 60 عاما

أوقفت السلطات في إيطاليا، اليوم السبت، استخدام لقاح أسترازينكا لمن هم دون 60 عاما بعد وفاة شابة، حسبما أفادت قناة سي إن بي سي.





وقالت شركة أسترازينكا، إن لقاحها فعال بنسبة 76% وفقا لتجارب سريرية بالولايات المتحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.