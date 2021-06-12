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تصريح عاجل من السعودية عن حج هذا العام

السبت 12/يونيو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظرا لظهور تحورات جديدة لجائحة كورونا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتوج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزارة الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهودها أثناء جائحة كورونا، ومشروع " بطاقة الحج الذكية "، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس بمناسبة تدشين معرض مشاريع المنطقة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان) والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبّة جدة.

وقدّم وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في كلمته بهذه المناسبة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على هذه الجهود الموفقة والمباركة في خدمة منطقة مكة المكرمة وأهلها وقاصديها.

وأوضح أن حصول الوزارة على جائزة مكة للتميز نظير جهودها أثناء جائحة كورونا وتوظيفها للتقنية والتطبيقات الحديثة لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين، ومنها مشروع بطاقة الحج الذكية، يؤكد ويظهر في الوقت نفسه جزءا بما بذلته المملكة العربية السعودية والأجهزة المعنية فيها، مقدمًا الشكر والتهنئة لكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح والتميز من منسوبي وزارة الحج والعمرة ولجميع من فاز بالجائزة في فروها في المختلفة من جهات وأفراد، سائلًا الله المزيد من التوفيق والسداد للجميع.

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