Advertisements

قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد

السبت 12/يونيو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن شارع عبد الرحمن شكرى يشهد أعمال تطوير علي اعلي مستوي يتضمن أعمال جمالية ولمسات فنية تبدأ من تقاطع أسوان وعبد الرحمن شكرى،بالإضافة الي زيادة معدلات الإضاءة وتركيب اعمدة إضاءة ديكورية جديدة كذلك عمل لاند سكيب متكامل للشارع بما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، وخلق محور مرورى على درجة كبيرة من الكفاءة، يحقق السيولة المرورية والانسايبة فى حركة السيارات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكرى بحى الضواحى والذى يبدأ من محيط الأمن المركزى وحتى جراج المحافظة العمومى

وأشار المحافظ، أن محافظة بورسعيد تشهد خطة تطوير شاملة على درجة عالية، تتماشى مع التطورات والتنمية فى مختلف المجالات، وتساهم فى إحداث طفرة فى مجال الطرق والنقل، لافتا أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وخلق محاور مرورية جديدة توفر سهولة وانسابية الحركة وتربط بين كافة أحياء المحافظة.
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد
قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يعلن موعد إعلان التعاقد مع ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من ساعتين

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا