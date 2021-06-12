قريبا.. الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بورسعيد



أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن شارع عبد الرحمن شكرى يشهد أعمال تطوير علي اعلي مستوي يتضمن أعمال جمالية ولمسات فنية تبدأ من تقاطع أسوان وعبد الرحمن شكرى،بالإضافة الي زيادة معدلات الإضاءة وتركيب اعمدة إضاءة ديكورية جديدة كذلك عمل لاند سكيب متكامل للشارع بما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، وخلق محور مرورى على درجة كبيرة من الكفاءة، يحقق السيولة المرورية والانسايبة فى حركة السيارات.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكرى بحى الضواحى والذى يبدأ من محيط الأمن المركزى وحتى جراج المحافظة العمومى



وأشار المحافظ، أن محافظة بورسعيد تشهد خطة تطوير شاملة على درجة عالية، تتماشى مع التطورات والتنمية فى مختلف المجالات، وتساهم فى إحداث طفرة فى مجال الطرق والنقل، لافتا أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وخلق محاور مرورية جديدة توفر سهولة وانسابية الحركة وتربط بين كافة أحياء المحافظة.