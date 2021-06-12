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جرحى بانفجار سفينة شحن بموانئ مانيلا في الفلبين
السبت 12/يونيو/2021 - 12:20 م
وكالات
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وقع انفجار فى سفينة شحن راسية بأحد موانئ العاصمة الفلبينية مانيلا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.
ويواصل رجال الإنقاذ فى البحث عن اثنين
من طاقم السفينة "إم فى تيتان 8"، إذ لايزالان مفقودين، وفقًا لقوات حرس
السواحل فى الفلبين.
وكانت السفينة، تقوم بعملية تزود بالوقود
فى ميناء ديلبان بيير فى العاصمة مانيلا، عندما سُمع دوى انفجار هائل، أعقبه اندلاع
الحريق، دون معرفة سبب الانفجار حتى الآن.
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