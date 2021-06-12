عيضة المنهالي يخطف الأنظار في جديده العراقي "ما اشبع منه"

عنوان "ما اشبع منه"، وهي من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، يقول في مطلعها:



احبـك لو منك همي



‎وتحرق دمـي احبـك لو



‎صرت اجروحي تبقى ابـروحي



اسمع منـي وافهمني



تراك انته اعز مني



‎اقهـر بيه دمرني ماعوفك أني...



وقد تعاون المنهالي في تلحين أغنية "ما اشبع منه" مع الفنان حسام كامل، والذي قام بعملية التوزيع والمكس والماستر ايضاً، وعرضها ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية بأسلوب عرض مميز، إحتوى على صور جديدة للمنهالي بروح عصرية ومرحه تحمل الطاقة الإيجابية.



وتعتبر أغنية "ما اشبع منه" خطوة أخرى جديدة في عالم الأغنية العراقية والعربية، تأتي ضمن خطته الإنتاجية من إصدار الأعمال المنفردة، والذي نجح المنهالي في التنوع بين الأغنية الإماراتية والخليجية والعربية.











طرح الفنان عيضة المنهالي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية جديدة حملت