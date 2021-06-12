Advertisements

عيضة المنهالي يخطف الأنظار في جديده العراقي "ما اشبع منه"

السبت 12/يونيو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



طرح الفنان عيضة المنهالي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية جديدة حملت عنوان "ما اشبع منه"، وهي من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي،  يقول في مطلعها:

احبـك لو منك همي

‎وتحرق دمـي احبـك لو

‎صرت اجروحي تبقى ابـروحي

اسمع منـي وافهمني

تراك انته اعز مني

‎اقهـر بيه دمرني ماعوفك أني...

وقد تعاون المنهالي في تلحين أغنية "ما اشبع منه" مع الفنان حسام كامل، والذي قام بعملية التوزيع والمكس والماستر ايضاً، وعرضها ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية بأسلوب عرض مميز، إحتوى على صور جديدة للمنهالي بروح عصرية ومرحه تحمل الطاقة الإيجابية.

وتعتبر أغنية "ما اشبع منه" خطوة أخرى جديدة في عالم الأغنية العراقية والعربية، تأتي ضمن خطته الإنتاجية من إصدار الأعمال المنفردة، والذي نجح المنهالي في التنوع بين الأغنية الإماراتية والخليجية والعربية.




أخبار تهمك

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

ُمُتابعة لسمية الخشاب:"لبسة مفرش الكروشيه"..ورد غير متوقع من الفنانة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 8 ساعات

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعلن موعد إعلان التعاقد مع ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 12 ساعة

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا