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تعرف على موعد مباراة فرنسا الأولى في كأس الأمم الأوروبية

السبت 12/يونيو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه منتخب فرنسا في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تبدأ غدا الجمعة 11 يونيو، بمواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره منتخب فرنسا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة القارية التي يشارك بها 24 منتخبًا هذا العام.

وتقام مباراة ألمانيا مع فرنسا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، على استاد أليانز آرينا في ألمانيا.

ويلعب المنتخبين الألماني والفرنسي في المجموعة السادسة بالبطولة بجانب منتخبي البرتغال والمجر في واحدة من أقوى مجموعات البطولة "مجموعة الموت".

وتنطلق صافرة المباراة فرنسا مع ألمانيا في تمام التاسعة مساء الثلاثاء 15 يونيو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي للبطولة الأوروبية هذا العام.

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