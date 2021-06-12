لطلاب الثانوية العامة.. ادوات لا يمكن الاستغناء عنها في امتحان البابل شيت

قدم سيد المعداوي، معلم ثانوية عامة، خدمة للطلاب عن طريق تعريفهم الادوات التي يجب استخدامها خلال امتحان البابل شيت.



وقال أن هذه الأدوات هي:

- قلم رصاص 2B لان هذا النوع خطه صغير وسريع ويسهل تظليل الدائرة بسرعة لان درجة الرصاصي به مناسبة ومتوفرة في جميع المكتبات.







-مسطرة حديد أو مسطرة غير شفافة لتحديد السؤال الذي تريد تظليل إجابته حتي لا يحدث ترحيل.







-استيكة كبيرة من نوع جيد

- ساعة يد لحساب التوقيت

- ضرورة حضورة لبادة لوضع البابل شيد عليها لكي يتقن التظليل حتي لا يؤثر السطح الخشن للتخته علي عملية التظليل.













وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الايام الماضية بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021.



واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر تطوير التعليم في المرحلة الثانوية (نظام التقييم الجديد)، والذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي 20182019، حيث بدأت الدولة في تطبيق منظومة جديدة، والتي تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها "منظومة التابلت"، لكن الأمر تخطى ذلك إلى تطوير أشمل وأعمق، يتضمن إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية بدًلا من عملية الحفظ والتلقين التي كان لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه، ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية.



وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته بالمؤتمر، إلى شرح طريقة التقييم الجديدة والتي عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية بشكل يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز "تابلت" لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر متعددة.



وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206معدل الترميز 27500الاستقطاب: رأسي)"، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.



وحدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة وجاءت كالتالي:



طريقة الامتحان ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين:



- تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.



- الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدي الامتحانات بشكل ورقي فقط.



- سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.