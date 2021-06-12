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إجراء مسحة pcr pcr لضيوف اجتماع القاهرة لرؤساء الدستورية الأفريقية للوقاية من كورونا

السبت 12/يونيو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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اجرت المحكمة الدستورية العليا، تحليل فيروس كورونا "مسحة اختبار سريعة" pcr لعدد من الضيوف والصحفيين والإعلاميين المشاركين فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى يعقد لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء، ومنها مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الاخضر، وذلك بمشاركة 40 دولة أفريقية.

يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة.

واتخذت المحكمة الدستورية العليا إجراءات احترازية من كورونا من خلال الالتزام بالكمامات الطبية ومسافات التباعد الاجتماعى مع إجراء تحليل كورونا للحضور.



ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الاجتماع بفيلم وثائقي عن اجتماع القاهرة الخامس، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المعهد الدولي للنمو الاخضر بان كي مون، ثم كلمة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب فى أفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.


ويناقش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى 4 محاور رئيسية وهى أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

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