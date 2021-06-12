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بالصور .. الجيزاوي يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها

السبت 12/يونيو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة هالة زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة هويدا صادق عميدة كليه التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفني للتمريض، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة اطمأن الجيزاوي على التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل سلامة الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وخلال جولته أشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
بالصور .. الجيزاوي يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها
بالصور .. الجيزاوي يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها
بالصور .. الجيزاوي يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها
بالصور .. الجيزاوي يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها

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