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التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد

السبت 12/يونيو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد نجاح جهود أبطال كمين مدخل محور ٣٠ يونيه فى التصدى لمحاولة تهريب قام بها بعض الخارجين عن القانون، والتعامل معهم على الفور لمنع محاولة التهريب.

جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد الي أفراد الكمين لتوجية الشكر اليهم علي نجاحهم في فرض الانضباط والالتزام وبسالتهم

ووجه محافظ بورسعيد أسمى معانى الشكر والتقدير لأبطال كمين مدخل ٣٠ يونيو لقيامهم اليوم بمنع محاولة التهريب من قبل الخارجين عن القانون والتصدى لهم بكل قوة وحسم، مؤكدا على أهمية الدور البطولى لرجال وأبطال الشرطة فى حماية البلاد والحفاظ على الدولة والتصدى لكافة أشكال الأعمال الإجرامية والخروج عن القانون.

وأكد المحافظ، أن رجال الشرطة المصرية دائما يسطرون الملاحم البطولية والفدائية من أجل الوطن، ويبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم من أجل فرض الأمن والأمان وحماية المواطنين، مؤكدا أننا نثمن الدور البطولى الذى قام به أبناءنا من أبطال كمين محور ٣٠ يونيه، مشيرا أن هذا العمل البطولى ليس بجديد على أبطال الشرطة فهم دائما يبذلون كل ماهو غالى وثمين فى سبيل حماية الوطن وأبناءه.
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
التصدى لمحاولة تهريب بكمين مدخل محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد

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