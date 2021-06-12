بسماعة خارجية وورق ومساطر.. ضبط 5 حالات غش بجامعة جنوب الوادي





قرر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إحالة 5 حالات غش من طلاب الجامعة، لمجلس التأديب لضبطهم متلبسين بالغش، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لاستخدامهم وسائل الغش المختلفة من ورق خارجي ومساطر وإستخدام سماعات الهاتف المحمول.



وأضاف رئيس الجامعة أن الإمتحانات بكليات الجامعة وفرعها بالغردقة سجلت هدوءًا ملحوظا حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإن حالات الغش جاءت كالتالى 4 حالات بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية التجارة