بدء اجتماع القاهرة لرؤساء الدستورية الإفريقية (صور)

بدأت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء، ومنها مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر ، وذلك بمشاركة 40 دولة أفريقية.





وبدأ الافتتاح بفيلم وثائقي عن اجتماع القاهرة الخامس، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.





ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب فى أفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.





يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة.



