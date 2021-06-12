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قتلى وجرحى في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

السبت 12/يونيو/2021 - 12:41 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 9 آخرون، في إطلاق نار بمدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

 

وبحسب قناة "WTOC-TV of Savannah"، أصيب طفلان يبلغان من العمر عامين و 13 عاما، بجروح "لا تهدد الحياة".

 

وأشارت شرطة سافانا في البداية، إلى أن شخصين لقيا حتفهما، ولكنها صححتهما فيما بعد إلى حالة وفاة واحدة.

 

 

وفي حادثة مشابهة، وجهت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية،  الناس بالابتعاد عن مسرح لجريمة إطلاق نار في وسط المدينة أسفر عن "عدة ضحايا بجروح".

 

وكانت "أوستن ترافيس كاونتي إي إم إس" أعلنت في "تويتر" عن إصابة واحدة على الأقل كانت في حالة حرجة، وعن إصابة أخرى "لا تهدد الحياة"، في حين لم تكن حالة 6 ضحايا آخرين على الأقل معروفة.

 

وقد أصيب ما يصل إلى 16 شخصًا بالرصاص لكن الشرطة لم تحدد بعد عدد الضحايا، وقيل إن موقع الجريمة كان مطعما في وسط المدينة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك على الفور.

 

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الولايات المتحدة الأمريكية الشرطة الأمريكية أمريكا إطلاق نار

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