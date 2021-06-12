محمد فريد: التجارة البينية الافريقية في الأوراق المالية تتطلب تكامل بين البورصات





شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية بمدينة شرم الشيخ والذي انطلقت فعالياته يوم الجمعه الموافق ١١ يونيو والذي تمتد اجتماعاته حتى يوم ١٣ يونيو، تحت عنوان "التكامل من أجل النمو".





حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، روساء هيئات الاستثمار الافريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.





خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني المؤتمر وتحت عنوان"تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة"، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تعزيز الاستثمارات البينية الافريقية ضرورة ويجب وضع مستهدفات قابلة للتحقيق والقياس والمتابعة.





تابع الدكتور فريد، "التجارة البينية الأفريقية في الأوراق المالية تتطب تكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط ربط الكتروني تسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين"، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الافريقية.





ذكر فريد، أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات والاستثمارات بحاجة الى مصادر تمويل متنوعة وتأتي البورصات كواحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو بما يسمح بتوفير فرص عمل احسن من احوال شعوب القارة الافريقية.





أوضح رئيس البورصة أن هناك منصة جاري العمل عليها لربط البورصات الافريقية وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الاوراق المالية والتي تهدف الى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في أي بورصة بالقارة الافريقية.

ناقشت الجلسة التي حضرها هبة سلامة الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (COMESA RIA، وفهد القرقاوي - رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، و شريف الجبلي- رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، والدكتور Emely Kugonza - رئيس هيئة الاستثمار - أوغندا (UIA، الأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصاديات الأفريقية في السوق العالمي، وكيف يمكن أن تساعد المبادرات المتعددة الأطراف الإفريقية في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)ومعدلات التوظيف عبر القارة؟ ، وتمهيد الطريق لتعزيز الاستثمار الإفريقي، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب أفريقيا.





عقب الجلسة عقد الدكتور محمد فريد ٣ اجتماعات " B2B meetings” مع قيادات البنك الافريقي للاستيراد والتصدير وبنك التنمية الافريقي ومسئول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تم التباحث والتناقش حول كيفية تكامل الجهود التي تسمح بمساعدة الاقتصادات الافريقية في تحقيق مستهدفاتها التنموية اقتصاديا واجتماعيا من خلال المؤسسات المختلفة.







